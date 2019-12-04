В Пентагоне рассказали о требованиях к Украине при поставке комплексов Javelin

Соединенные Штаты не устанавливали ограничений на применение Украиной противотанковых ракетных комплексов Javelin. Единственным требованием к Киеву было не допустить, чтобы технология оказалась в руках третьей стороны, заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд.

О том, что в администрации страны выдвинули определенные ограничения правительству Украины, сообщили американские СМИ. Руд подчеркнул, что эта информация неверна, Штаты лишь поставили Киеву условие сохранить технологию.

«Учитывайте, что это оборонительные вооружения, которые предоставляются (Киеву) при ожидании того, что они будут применяться в оборонительных целях», - добавил представитель Пентагона.

Он также напомнил, что в начале октября американское правительство публично объявило о намерении поставить Украине дополнительные системы Javelin. По словам Руда, ожидается, когда соответствующее соглашение подпишет принимающая сторона.