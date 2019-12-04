«Необычайная честь»: Путин подарил Вучичу ружье сербского короля

Президент РФ Владимир Путин подарил сербскому лидеру Александру Вучичу ружье, которое принадлежало первому королю Сербии. Фото подарка Вучич разместил на своей странице в Instagram.

«Президент Путин оказал мне необычайную честь, он подарил мне дробовик короля Милана Обреновича», - написал президент Сербии под публикацией.

Без подарка не остался и российский лидер: Вучич вручил Путину икону «Преображение Господне» XIX века.

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В среду, 4 декабря, Александр Вучич прибыл в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Лидеры обсудили поставки российского газа сербским потребителям, увеличение товарооборота между двумя странами, а также ситуацию в Европе и в мире.

Президент Сербии также поблагодарил Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за уровень военно-технического сотрудничества, достигнутый между странами.