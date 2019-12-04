Сравнить несравнимое: эксперт оценил военные бюджеты НАТО и РФ в свете саммита в Лондоне

Отношения внутри стран НАТО «далеки от радужных». Об этом заявил председатель Комитета ГД РФ по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов в беседе со «Звездой», комментируя саммит альянса в Лондоне.

По словам депутата, участники блока, в частности, не довольны Соединенными Штатами, которые утверждают, что НАТО - это устаревшая организация и заставляют всех увеличивать военные расходы.

«Военные расходы НАТО за последние 2 года под давлением Соединенных Штатов выросли на 130 миллиардов - это в плюс к тому, что было. Напомню, оборонный бюджет Российской Федерации - порядка 48 миллиардов долларов», - сказал Никонов.

В эти дни в Лондоне проходит саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса. На мероприятие слетелись лидеры 29 государств. Переругаться между собой они успели еще до начала юбилейного саммита: всплыли и старые обиды, и общее непонимание цели существования организации.

Уже первое заявление американского лидера Дональда Трампа в Лондоне касалось разногласий с партнером по альянсу - Турцией. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отправился на саммит с похожим настроением: прямо перед вылетом он заявил, что мириться с американцами не собирается.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, поведение коллег открыто не одобряет. В преддверии важного события он даже не побоялся рассказать о «смерти мозга» НАТО. При этом вызвав гнев как у Трампа, так и у Эрдогана.

Теперь в альянсе дружат не группами, каждый стремится продвинуть собственные интересы. Некоторые даже не прочь найти новых друзей. Например Трамп недавно заявил, что НАТО необходимо продолжать взаимодействие с Россией.