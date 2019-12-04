Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сравнить несравнимое: эксперт оценил военные бюджеты НАТО и РФ в свете саммита в Лондоне

Роман Захаров
20:22 04.12.2019
По словам председателя Комитета ГД РФ по образованию и науке Вячеслава Никонова, внутри альянса царят серьезные разногласия.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Вадим Савицкий, Минобороны России

Отношения внутри стран НАТО «далеки от радужных». Об этом заявил председатель Комитета ГД РФ по образованию и науке, доктор исторических наук Вячеслав Никонов в беседе со «Звездой», комментируя саммит альянса в Лондоне.

По словам депутата, участники блока, в частности, не довольны Соединенными Штатами, которые утверждают, что НАТО - это устаревшая организация и заставляют всех увеличивать военные расходы.

«Военные расходы НАТО за последние 2 года под давлением Соединенных Штатов выросли на 130 миллиардов - это в плюс к тому, что было. Напомню, оборонный бюджет Российской Федерации - порядка 48 миллиардов долларов», - сказал Никонов.

В эти дни в Лондоне проходит саммит НАТО, приуроченный к 70-летию альянса. На мероприятие слетелись лидеры 29 государств. Переругаться между собой они успели еще до начала юбилейного саммита: всплыли и старые обиды, и общее непонимание цели существования организации. 

Уже первое заявление американского лидера Дональда Трампа в Лондоне касалось разногласий с партнером по альянсу - Турцией. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отправился на саммит с похожим настроением: прямо перед вылетом он заявил, что мириться с американцами не собирается.

Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, поведение коллег открыто не одобряет. В преддверии важного события он даже не побоялся рассказать о «смерти мозга» НАТО. При этом вызвав гнев как у Трампа, так и у Эрдогана.

Теперь в альянсе дружат не группами, каждый стремится продвинуть собственные интересы. Некоторые даже не прочь найти новых друзей. Например Трамп недавно заявил, что НАТО необходимо продолжать взаимодействие с Россией.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2019, 17:16
Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину
Дата04.12.2019, 02:39
ВКС РФ до конца 2019 года получат 27 новых боевых машин «Панцирь-С»
Дата04.12.2019, 10:01
В РФС прокомментировали массовые задержания болельщиков «Спартака»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата04.12.2019, 12:14
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Дата03.12.2019, 12:26
Ограбление века: в чьих руках окажутся украденные в Дрездене украшения
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:40 В стране и мире
Закон фронтира: почему Горловка стала главным форпостом Донбасса
21:24 В стране и мире
В МИД Украины пригрозили Казахстану демаршем
21:04 В стране и мире
В Пентагоне рассказали о требованиях к Украине при поставке комплексов Javelin
20:55 В стране и мире
«Необычайная честь»: Путин подарил Вучичу ружье сербского короля
20:30 Спорт
Видео
Российская гимнастка сорвалась с восьмиметровой высоты на чемпионате в Риге
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ раскрыли тайну найденного в Южно-Китайском море «уранового стержня»
Видео
На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный поезд
Видео
«Проснулись от женского крика»: очевидица рассказала о стрельбе в Перми
В омском детском саду отреагировали на снимок с закрепленной на потолке елкой
Врачи рассказали об опасности пеших прогулок
Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.