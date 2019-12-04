Футболиста Марко ван Бастена убрали из FIFA из-за нацистского приветствия

Разработчики футбольного симулятора FIFA 20 приняли решение убрать все карточки Марко ван Бастена из игры. Вместе с другими известными футболистами прошлого голландец вошел в число Кумиров FUT, но после случившегося недавно скандала авторы решили прекратить с ним сотрудничество.

Ван Бастен произнес фразу «Sieg Heil!» во время прямой трансляции на телеканале FOX Sports перед матчем чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Хераклесом». Напомним, что данную фразу активно использовали в качестве приветствия в гитлеровской Германии.

Позже голландец принес извинения, однако руководство FOX Sports приняло решение отстранить его от работы на неделю.

Авторы игры оказались куда более категоричными. В специальном сообщении EA Sports говорится, что компания ожидает соблюдения принципов равенства и разнообразия в футболе, в связи с чем карточки ван Бастена будут удалены из всех режимов.