«В реанимации меня нет»: Валдис Пельш рассказал о своем состоянии

Телеведущий Валдис Пельш опроверг слухи о том, что находится в реанимации. По его словам, в данный момент он проходит обследование в центре хирургии имени Вишневского.

«У меня обследование, оно заканчивается. Я нахожусь в палате, в реанимации меня нет», - сказал он в беседе с корреспондентом «Звезды».

Подобный комментарий по поводу своего состояния здоровья он дать отказался.

Ранее СМИ сообщили, что Пельшу якобы провели операцию по стенированию сосудов сердца в одной из клиник Москвы. В публикациях утверждалось, что шоумен находится в реанимации.