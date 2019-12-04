Разграбленная колыбель христианства: как черные дилеры распродают украденные из музеев Сирии древние артефакты

Черные дилеры активно вывозят из Сирии ювелирные украшения, древние писания, скульптуры и другие артефакты, многим из которых тысячи лет. Коллекции музеев Идлиба, Пальмиры и Алепппо теперь можно купить через интернет, и для развития своего преступного бизнеса злоумышленники используют любые лазейки.

Золотой крест и монеты I века нашей эры, древнеримские перстни, кольца и много другое - для того, чтобы приобрести что-либо из этого списка, достаточно связаться с продавцом через социальные сети.

Например, старинную книгу, написанную между V и X веками нашей эры, человек, представившийся Ваадом, оценил в 10 тысяч долларов. За помощь в переправке реликвии через границу он попросил дополнительное вознаграждение.

«Брат, что касается товара, то он у меня. Если мы сойдемся в цене, то я могу вывести это контрабандой в Турцию. Но знай, мой въезд в Турцию стоит 1500 долларов. Товар ты можешь получить недалеко от границы. В Рейханлы у меня есть свои люди», - поделился черный дилер своими идеями по доставке книги.

Основной поток такой контрабанды идет с приграничных районов. С севера САР, подконтрольного курдам и сирийской оппозиции - транзитом через Турцию, с юга - где еще действуют незаконные вооруженные формирования - через Иорданию и Ирак. А оттуда большую часть ценностей вывозят в США и ЕС.

«Основными заказчиками этих предметов являются нелегальные, чёрные коллекционеры из США и Европы. В принципе для них турецкий транзит и Иорданский транзит - самый удобный», - объяснил «Звезде» профессор СПБГУ, ведущий научный сотрудник центра всемирного наследия института имени Лихачева Тимур Кармов.

Большую часть того, что сейчас продают, перекупщики, а именно они создают такие страницы в соцсетях, приобретали в 2012 и 2013 годах. Тогда боевики, захватив 80% территории страны, разграбили десятки музеев и храмов. Сейчас оборот черного рынка сирийских древностей оценивают в миллиарды долларов.

«Количество артефактов, которые были украдены из музеев Сирии, могут достигать ста тысяч. Многие из них уже вывезены за границу. Больше всего древностей украдено с территории Идлиба и Пальмиры. Все это преимущественно дело рук боевиков», - говорит глава Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд.

Конечно, похищенные древности иногда возвращают. Национальный музей Дамаска собрал из них целую экспозицию, насчитывающую 500 артефактов. Все они оставлены боевиками при отступлении. Но потери, которые уже понесла одна из колыбелей христианства Сирия, невосполнимы. Тысячи уникальных предметов искусства сейчас, к сожалению, находятся в частных руках.