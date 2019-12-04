Перестраховались: в Самаре чиновники убрали «разбитую» свастику с памятника Победы

В Самаре чиновники решили убрать «разбитую» мечом свастику с памятника Победы. Смысловая часть исчезла с монумента во время реставрации, так как местные власти опасались понести наказание за пропаганду нацизма.

Памятник в городе был открыт в 1975 году. Он представлял из себя стелу в виде клинка, который разрубает свастику на четыре части. Осенью провели ремонт монумента, после которого меч оказался просто воткнут в землю.

В администрации Самары пояснили, что такую радикальную реставрацию провели намеренно. Таким образом они решили исключить риск привлечения к ответственности за демонстрацию нацистской символики.

На днях Владимир Путин подписал закон, который предполагает, что свастика может использоваться в науке, искусстве и литературе, а также в просветительских и учебных целях. При этом ее изображение должно демонстрировать осуждение к фашизму и не нести в себе пропаганды.