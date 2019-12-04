Снег и ветер: Москву накрыла сильная метель

Сильные снегопады пришли в Москву в среду, 4 декабря. В связи с ухудшением погодных условий Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к столичным автолюбителям с призывом временно пересесть на общественный транспорт.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра в столичном регионе местами будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха вечером упадет до -2 градусов по Цельсию, а в ночь на четверг столбики термометров покажут +2 градуса.

Специалисты ЦОДД предупредили, что в таких условиях происходит снижение средней скорости на дорогах и увеличивается число мелких ДТП. В вечерние часы ожидаются затруднения на дорогах, в особенности в центре Москвы и на кольцевых магистралях.