Путин заявил, что сербский участок газопровода «Турецкий поток» готов на 85%

Президент России Владимир Путин заявил о том, что сербский участок продолжения газопровода «Турецкий поток» готов на 85%. Укладка труб по территории государства завершится в ближайшие недели, отметил он.

«Что касается возможного участия Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток" - да, это возможно. Мы готовы», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с главой Сербии Александром Вучичем.

По словам российского лидера, на переговорах также достигнута договоренность об увеличении подземных газохранилищ в Сербии с 750 млн куб. м. до 2 млрд куб.м. Он подчеркнул, что реализация масштабных энергетических проектов позволит укрепить энергобезопасность как самой Сербии, так и балканского региона и Европы в целом.

Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря до Турции и далее к границе с Грецией. Первая ветка будет снабжать газом турецкий рынок, вторая – Южной и Юго-Восточной Европы. Открытие газопровода в присутствии президентов России и Турции запланировано на начало января.