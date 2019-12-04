Путин заявил, что РФ выступает против милитаризации космоса

Россия выступает против милитаризации космоса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, отметив, что в текущих условиях нужно уделить внимание укреплению орбитальной группировки.

«Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом», - заявил российский лидер во время совещания по военной тематике.

Глава государства также обратил внимание на то, что «ведущие страны мира» занимаются развитием современных космических систем военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики. При этом Путин подчеркнул, что военно-политическое руководство Соединенных Штатов «вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий». По словам российского лидера, для сохранение стратегического превосходства в сфере космоса США ускоренно создают специальные силы, которые уже проводят оперативные мероприятия по подготовке в рамках поставленных перед ними задач.