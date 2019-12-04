Путин пригласил сербских военных принять участие в Параде Победы
Россия будет рада видеть сербских военных среди участников Парада Победы на Красной площади. Об этом сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Сочи.
«Господин Вучич принял приглашение приехать на торжественные мероприятия, которые пройдут 9 мая в Москве», - отметил российский лидер по итогам встречи с главой Сербии.
«Мы также будем рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади», - подчеркнул Путин.
Вучич отметил, что присутствие на Параде Победы 9 Мая - огромная честь для него и всего сербского народа.
В среду в Сочи состоялись переговоры лидеров Путина и Вучича. Лидеры обсудили ситуацию на Балканах и косовскую проблематику, поставки российского газа сербским потребителям, увеличение товарооборота между двумя странами, а также ситуацию в Европе и в мире.