Комплексы «Искандер-М» развернули в Ивановской области
Ракетная бригада Первой танковой армии провела на полигоне в Иваново учение по развертыванию оперативно-тактических комплексов «Искандер-М», сообщает пресс-служба Западного военного округа.
«Расчеты выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, маскировке и организации охраны и обороны позиций», - говорится в сообщении ЗВО.
Ранее учения расчетов комплексов проходили в Свердловской области.
Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.
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