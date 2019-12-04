Столтенберг: НАТО будет вести диалог с РФ, придерживаясь сдерживания и обороны

Государства НАТО должны стремиться к диалогу с Россией, оставаясь приверженцами сдерживания и обороны по отношению к ней. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Вопрос отношений с РФ стал одним из центральных на юбилейном саммите альянса в Лондоне. По словам генсека, дискуссия по нему была «очень конструктивной».

«Мы привержены сильному сдерживанию и обороне, оставаясь при этом открытыми полноценному диалогу с Россией», - сказал он на пресс-конференции по итогам мероприятия.

Стремиться к диалогу и улучшать отношения нужно, так как РФ является ближайшим и крупнейшим соседом стран альянса, уточнил Столтенберг.

Генсек добавил, что саммит НАТО не снял озабоченности в связи с приобретением Турцией российских зенитных ракетных систем С-400.

«С-400 останутся независимыми системами и не будут интегрированы в сеть ПВО НАТО», - цитирует его ТАСС.

Ранее Россия выразила обеспокоенность стремлением альянса увеличивать военные расходы. Столтенберг заявлял, что в 2020 году они вырастут на 130 миллиардов долларов, а к 2024-му – на 400 миллиардов по отношению к показателям 2016-го года.