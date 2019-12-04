Путин заявил о готовности поддержать возможные компромиссные решения косовского кризиса

Россия поддержит возможные компромиссные решения косовского кризиса, если они будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, мы безусловно поддержим позицию Сербии», - сказал президент по итогам российско-сербских переговоров.

В среду, 4 декабря, президент Сербии Александр Вучич прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Лидеры обсудили поставки российского газа сербским потребителям, увеличение товарооборота между двумя странами, а также ситуацию в Европе и в мире.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за уровень военно-технического сотрудничества, достигнутый между странами.