Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил о готовности поддержать возможные компромиссные решения косовского кризиса

Роман Захаров
17:26 04.12.2019
По словам президента РФ, если Белград и Приштина достигнут таких договоренностей, Россия поддержит позицию Сербии.
Путин заявил о готовности поддержать возможные компромиссные решения косовского кризиса
© Фото: пресс-служба президента РФ

Россия поддержит возможные компромиссные решения косовского кризиса, если они будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной, мы безусловно поддержим позицию Сербии», - сказал президент по итогам российско-сербских переговоров.

В среду, 4 декабря, президент Сербии Александр Вучич прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Лидеры обсудили поставки российского газа сербским потребителям, увеличение товарооборота между двумя странами, а также ситуацию в Европе и в мире.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за уровень военно-технического сотрудничества, достигнутый между странами

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.12.2019, 17:16
Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину
Дата04.12.2019, 02:39
ВКС РФ до конца 2019 года получат 27 новых боевых машин «Панцирь-С»
Дата04.12.2019, 10:01
В РФС прокомментировали массовые задержания болельщиков «Спартака»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата04.12.2019, 12:14
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Дата03.12.2019, 12:26
Ограбление века: в чьих руках окажутся украденные в Дрездене украшения
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:30 В стране и мире
Путин заявил, сербский участок газопровода «Турецкий поток» готов на 85%
18:30 В стране и мире
Видео
Снег и ветер: Москву накрыла сильная метель
18:03 В стране и мире
Видео
Путин пригласил сербских военных принять участие в Параде Победы
18:02 В стране и мире
Путин заявил, что РФ выступает против милитаризации космоса
18:00 В стране и мире
Столтенберг: НАТО будет вести диалог с РФ, придерживаясь сдерживания и обороны
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
СМИ раскрыли тайну найденного в Южно-Китайском море «уранового стержня»
Видео
На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный поезд
Видео
«Проснулись от женского крика»: очевидица рассказала о стрельбе в Перми
В омском детском саду отреагировали на снимок с закрепленной на потолке елкой
Врачи рассказали об опасности пеших прогулок
Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.