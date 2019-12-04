Президент России Владимир Путин заявил о готовности России сохранить транзит газа через Украину. Однако, условия, которые выдвигает Киев неприемлемы на сегодняшний день, отметил глава государства.

«Мы готовы сохранить украинский транзит. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским президентом Александром Вучичем.

Действующий контакт на транзит голубого топлива через территорию Украины истекает в конце года. Вопросами его продления или заключения новых договоренностей занимаются члены специальной трехсторонней группы с участием России, Украины и представителей Еврокомиссии. Пока ожидаемого прогресса не достигнуто. Очередная встреча переговорщиков может состоятся 5 декабря.