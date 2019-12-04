ФАС вынесла предупреждение производителям шоколада и стиральных порошков

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение производителям шоколада Lindt и стиральных порошков Ariel и Persil. Оказалось, что свойства и состав этих товаров в России и за рубежом различаются, при том, что в их рекламе часто делается упор именно на европейские стандарты.

Отличия выявила проведенная Роспотребнадзором экспертиза. Так, при сопоставимой моющей способности порошков и капсул для стирки в России рекомендованная дозировка оказалась в 1-2 раза выше, чем в странах Евросоюза. Что касается шоколада, то в образцах, продающихся в России, содержание 12-14 органических кислот отличается от тех, что продают в Европе: по некоторым образцам на 10-50%, в ряде случаев 100-220% и выше.

В то же время эти товары формируют о потребителя впечатление, что ему продают то же самое, что и жителям Евросоюза. Например, на порошке Persil размещается надпись «немецкий стандарт качества», Ariel называет себя первым по продажам в Европе, а для Lindt акцент делается на давние традиции производства швейцарского шоколада и репутацию производителя, сообщает «Российская газета».

По словам заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова, такая конкурентная тактика создает необоснованное преимущество указанных товаров на рынке. Исполнить предупреждение ведомства производителям предстоит в течение 30 дней, иначе их ожидает штраф в размере 100-150 тысяч рублей. Устранить проблему можно двумя способами: либо представлять российским потребителям «оригинальный» товар ровно в том же составе, что и в Европе, либо уведомить их на упаковке о существующей разнице, уточнил Кашеваров.