Россия пообещала Украине ответить на продление срока действия пошлин

Москва зеркально ответит на решение Киева о продлении специальных пошлин в отношении ряда российских товаров. Соответствующие документы уже готовятся и в ближайшее время будут направлены на подпись премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Гончаренко заявил, что правительство Украины продлит сроки действия пошлин до 31 декабря 2020 года.

Ограничения были введены 1 августа и затронули практически все виды товаров из России, за исключением угля кокса, сжиженного газа и бензина, а также лекарственных препаратов. В ответ на это Москва предприняла ответные действия, запретив импорт одежды и обуви, некоторых товаров машиностроительной и легкой промышленности.

Действия украинского правительства привели к тому, что с 1 июня Москва поставляет Киеву топливо по отдельным разрешениям. Импорт целого перечня товаров, таких как нефть, этан, бутан, битум и этилен полностью запрещен.