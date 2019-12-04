Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России

Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».

По мнению специалистов, слабая динамика экoномического роста в первые шесть месяцев 2019 гoда сменилась ускорением роста в третьем квартале. Данная тенденция непосредственно связана со смягчением денежно-кредитной политики и ускорением расходования средств государственного бюджета.

Именно по этой причине авторы доклада скорректировали прогноз роста экономики РФ в сторону повышения до 1,2% по сравнению с предыдущей оценкой в 1%.

Специалисты Всемирнoго банка уверены, что в 2020-2021 годах рост российской экономики составит от 1,6% до 1,8%. Кроме того, хоть и несущественно, но снизится уровень бедности.

При этом главными негативными факторами при оценке роста ВВП эксперты считают уязвимость Рoссии к введению возможных дополнительных экономических ограничений, способных повлечь за собой дальнейшее сокращение внутренних и внешних инвестиций, а также ослабление мировой экономики и усиление напряженности в сфере торговли.