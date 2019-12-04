СМИ раскрыли тайну найденного в Южно-Китайском море «уранового стержня»

Обнаруженный в Японии цилиндр с маркировкой уранового топливного стержня оказался учебным пособием. Ранее находка наделала много шума, СМИ даже сообщали о якобы имевшем место в связи с этим взрыве в Южно-Китайском море.

По данным издания, Ryukyu Shimpo, предмет с надписью «урановый топливный стержень» был обнаружен 19 ноября на курортном острове Мияко, входящем в состав префектуры Окинава, его нашел случайный прохожий. На место немедленно выехали специалисты сил самообороны и провели замеры, однако превышения радиационного фона не выявили. После этого цилиндр отправили на исследование в Токио.

Тогда Роспотребнадзор пообещал отслеживать ситуацию и заявил, что угрозы для российских граждан нет. На инцидент также обратили внимание в службе внешней разведки РФ.

В итоге выяснилось, что предмет является учебным пособием для детей, сообщает aif.ru. В 2002 – 2006 годах по школам распределили около 10 тысяч таких макетов, предназначенных для знакомства учащихся с проблемами атомной энергетики. В министерстве экономики, торговли и промышленности Японии в связи с произошедшем пообещали более тщательно подходить к маркировке подобных материалов.