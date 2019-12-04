Названо число погибших и пострадавших в пожаре в Одессе

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса удалось локализовать. К этому моменту огонь успел разгореться на площади в 4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает государственная противопожарная служба Украины на своей официальной странице в Facebook.

© MNS.GOV.UA, Facebook

В списке пострадавших числятся 14 человек, среди которых шестеро пожарных. Одна женщина скончалась в больнице от полученных ожогов.

© MNS.GOV.UA, Facebook

Тушение пожара существенно осложняют припаркованные не по правилам автомобили одесситов. Пожарным приходится вручную расчищать дорогу для проезда специальной техники к месту трагедии. Продолжается ликвидация возгорания.

© MNS.GOV.UA, Facebook

На месте работают психологи ГСЧС, которые оказывают помощь студентам и приехавшим на место происшествия родителям. К ликвидации последствий ЧС привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц специальной техники.