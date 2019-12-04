Пассажирский автобус из Белоруссии столкнулся с грузовиком в Подмосковье

При столкновении автобуса, который следовал из Белоруссии, с грузовиком в городском округе Одинцово Московской области пострадали семь пассажиров. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Всего, по информации собеседника агентства, в салоне находились 48 человек, в том числе два водителя.

Автобус следовал из белорусского города Гродно в Кострому. Причины и обстоятельства ДТП пока не сообщаются.

Всех пассажиров доставили в гостиницу, расположенную в километре от места аварии.