Путин отметил развитие партнерских отношений между Россией и Сербией

Стратегическое партнерство между Россией и Сербией подтверждается ежедневной работой в сфере политики, экономики и безопасности. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с сербским лидером Александром Вучичем.

«Наши отношения развиваются весьма позитивно, наше стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой. Это касается и политической сферы, это касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики», - сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между двумя государствами вырос на 2%, а за 9 месяцев 2019 года - рост превысил 9%. Российский лидер также отметил активную работу двусторонней межправительственной комиссии и других институтов, созданных для развития российско-сербских связей.

В среду, 4 декабря, Вучич прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Президенты обсудят поставки российского газа сербским потребителям, увеличение товарооборота между двумя странами, а также ситуацию в Европе и в мире.

Ранее сообщалось, что Александр Вучич поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за уровень военно-технического сотрудничества, достигнутый между странами.