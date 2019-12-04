СК озвучил официальную версию взрыва в доме в Белгородской области

Повреждение газового оборудования - официальная версия взрыва в доме в Белгородской области. Об этом сообщили в Следственном Комитете России.

Следователями изъята техническая документация на газоснабжение жилого дома, журналы регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ, инструкции и иные документы. Проверяется порядок установки и обслуживания газового оборудования.

Криминалистами назначен ряд судебно-медицинских, генетических, химических, а также комплексная строительно-техническая экспертизы. В ходе расследования инцидента допрошено более 25 потерпевших и свидетелей ,а также сотрудники газовой службы.

Взрыв бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево Белгородской области произошел вечером во вторник, 3 декабря. В результате обрушилась внешняя стена здания, были частично повреждены перекрытия.

В результате разбора завалов в руинах нашли тело погибшего мужчины. Предположительно, это хозяин квартиры, в которой произошел взрыв бытового газа. Поврежденное и частично рухнувшее здание восстановлению не подлежит и будет снесено.