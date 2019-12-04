В России с нового года вырастут пенсии

В России выплаты неработающим пенсионерам вырастут в среднем на тысячу рублей в месяц. В Пенсионном фонде анонсировали индексацию на 6,6% с 1 января 2020 года.

Средний размер страховой пенсии в России составит 16,4 тысячи рублей. У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний ежемесячный доход вырастет до 46,5 тысяч и 39,9 тысяч рублей соответственно.

Пенсии по гособеспечению проиндексируют 1 апреля. Индексация составит 7% в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2020 году.

«Повышение коснется почти 4 млн работающих и неработающих пенсионеров. На выплату пенсий по государственному обеспечению в следующем году предусмотрено 584,4 млрд рублей», - говорится на сайте фонда.

Что касается социальных пособий, то они будут проиндексированы на 3,8% с 1 февраля. В бюджет на это заложено 584,4 млрд рублей, мера коснется 15 млн человек.