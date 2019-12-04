В администрации Омска объяснили появление елки на потолке детского сада

Новогодняя елка на потолке одной из дошкольных групп омского детского сада – шалость или креатив родителей. Никакой опасности для воспитанников образовательного учреждения она не представляет.

Так в разговоре со «Звездой» инцидент прокомментировала директор департамента информационной политики городской администрации Омска Олеся Потапова. Она подчеркнула, что администрация детского сада отношения к затее не имеет.

«Так подойти к украшению одной из групп приняли решение сами родители дошкольников. Они и реализовали данную идею, никакой опасности она не представляла. Мы приглашаем всех креативных родителей принять участие в нашем городском конкурсе на лучшую дворовую елку», - отметила в разговоре Потапова.

Она напомнила, что во время новогодних утренников дошколятам не нужно будет водить хороводы задрав головы. Необычным образом украшен потолок только в группе.

«В музыкальном зале установлена обычная наряженная елка и все основные праздничные мероприятия будут проходить там: хороводы и вручение подарков. Основная елка размещена по всем правилам и в соответствии с техникой пожарной безопасности», - заверила директор департамента информационной политики.

Ранее в Сети появились фотографии, якобы сделанные в детском саде 241 Омска. На снимках видно новогоднюю елку, которая прикреплена к потолку и свисает верхушкой вниз.

Олеся Потапова призвала не относиться серьезно к инициативе родителей, у которых, по ее словам, просто разыгралось новогоднее настроение. О реакции самих дошколят на висящее на потолке дерево не сообщается.