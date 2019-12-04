СМИ: на вилле немецкого телеведущего нашли останки советского солдата

В Германии неподалеку от Берлина обнаружили человеческие останки. По внешним признакам, каске и боеприпасам, было установлено, что они принадлежат советскому солдату.

Останки нашли в саду на вилле известного немецкого телеведущего Гюнтера Яуха в Потсдаме. Они оказались в земле на глубине около 30 сантиметров. Состояние костей указывает на длительное время, проведенное солдатом под землей.

Эксперты уже приступили к изучению останков, чтобы назвать точные дату и причину смерти солдата. После этого, его можно будет перезахоронить. Об этом сообщает издание Bild.

Напомним, бои за Потсдам в 1945 году стали частью Берлинской наступательной операции, в ходе которой Красная Армия заняла немецкую столицу и приняла капитуляцию Германии.