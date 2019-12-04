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Разбитые стекла и дырки от пуль: СК показал видео с места стрельбы в Перми

Роман Захаров
15:27 04.12.2019
На месте происшествия работает следственная группа, усиленная наиболее опытными сотрудниками отдела криминалистики.
Разбитые стекла и дырки от пуль: СК показал видео с места стрельбы в Перми
© Фото: СК РФ

СК РФ обнародовал видеозапись, снятую на месте стрельбы, произошедшей в Орджоникидзевском районе Перми. На кадрах запечатлены несколько автомобилей, на которых отчетливо видны следы от пуль. 

«На месте происшествия работает следственная группа, усиленная наиболее опытными сотрудниками отдела криминалистики. Продолжается проведение осмотров мест происшествий с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, в том числе в квартире подозреваемого», - говорится в комментарии ведомства.

Утром в среду, 4 декабря, ранее судимый пятидесятилетний житель Перми, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил стрельбу в своей квартире из охотничьего ружья, которым владел незаконно. Затем он вышел на улицу, где стал стрелять по прохожим, в результате чего ранил мужчину и причинил смертельное ранение женщине. Также от действий злоумышленника пострадал сотрудник Росгвардии.

В настоящий момент мужчина задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизни сотрудника правоохранительного органа).

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