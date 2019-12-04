Бронекатер БК-31 установили на набережной Волгограда после двухлетней реставрации

В Волгограде на центральной набережной установили бронекатер БК-31. Он станет центральной частью памятника в честь воинов-краснофлотцев, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.

Поднятый со дна корабль затонул в 1942 году. Во время Сталинградской битвы экипаж оказывал огневую поддержку пехоте и попал под массированный обстрел немецкой артиллерии. Бронекатер случайно нашли дайверы, его удалось поднять в 2017 году.

Два года на Волгоградском судостроительном заводе шла реставрация. Специалисты не стали заделывать пробоины, а полностью завершить работы над мемориалом планируется к 75-летию Победы.