Бронекатер БК-31 установили на набережной Волгограда после двухлетней реставрации
Поднятый со дня корабль оказывал огневую поддержку пехоте во время Сталинградской битвы и был потоплен немецкой артиллерией.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда
В Волгограде на центральной набережной установили бронекатер БК-31. Он станет центральной частью памятника в честь воинов-краснофлотцев, которые сражались в годы Великой Отечественной войны.
Поднятый со дна корабль затонул в 1942 году. Во время Сталинградской битвы экипаж оказывал огневую поддержку пехоте и попал под массированный обстрел немецкой артиллерии. Бронекатер случайно нашли дайверы, его удалось поднять в 2017 году.
Два года на Волгоградском судостроительном заводе шла реставрация. Специалисты не стали заделывать пробоины, а полностью завершить работы над мемориалом планируется к 75-летию Победы.