МИД РФ примет ответные меры на высылку двух российских дипломатов из Германии

В МИД РФ рассматривают заявления Германии о высылке российских дипломатов как безосновательные и недружественные. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

«Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер», - сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Ранее стало известно, что МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине. Это произошло после того, как в Генпрокуратуре ФРГ заявили, что обладают достаточным количеством фактических доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии.

В Кремле, в свою очередь, отвергли предположения о причастности РФ к убийству. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никаких серьезных подозрений нет и быть не может, подчеркнув, что это абсолютно беспочвенные предположения.

Убийство 40-летнего гражданина Грузии произошло в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. Через несколько дней немецкая полиция задержала по подозрению в совершении данного преступления 49-летнего россиянина.