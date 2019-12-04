Вучич поблагодарил Путина и Шойгу за высокий уровень ВТС с РФ

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за уровень военно-технического сотрудничества, достигнутый между странами.

«Большое спасибо вам, уважаемый президент, большое спасибо, господин Шойгу, за уровень нашего военно-технического сотрудничества, и думаю, что много нужно сделать в будущем», - сказал сербский лидер.

Он добавил, что Москва и Белград завершают реализацию проекта по строительству газопровода через Сербию.

Российский лидер в свою очередь отметил позитивное развитие отношений России и Сербии. По словам Путина, ежедневная работа подтверждает стратегическое партнерство двух стран.

Сегодня Вучич прибыл в Сочи на встречу с Путиным. Лидеры обсудят поставки российского газа сербским потребителям, увеличение товарооборота между двумя странами, а также ситуацию в Европе и в мире.