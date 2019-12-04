Президент Казахстана разъяснил свою позицию по Крыму

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией. Данная формулировка слишком тяжеловесна и не может применяться к ситуации с российским полуостровом. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомат Токаев в интервью изданию Deutsche Welle.

«У нас абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией и мы изначально верили в мудрость и порядочность российского руководства», - объяснил свою позицию Токаев.

Вспоминая о развитии событий на Украине, Токаев отметил, что руководство Казахстана не было ими напугано. Президент объяснил, что проведение минских переговоров впервые инициировал бывший лидер страны Нурсултан Назарбаев.

«Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске», - пояснил президент Казахстана.

Воссоединение Крыма с Россией произошло в 2014 году после государственного переворота на Украине. На всенародном референдуме подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Украина США и ЕС итоги народного волеизъявления проигнорировали, однако российский президент Владимир Путин не раз заявлял, что референдум был проведен в полном соответствии с международным правом и вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт навсегда.