Путин пригласил Вучича посетить Москву в мае 2020 года

Президент России Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича посетить Москву в мае 2020 года. Предложение он озвучил во время двусторонней встречи в Сочи.

Вучич назвал визит Путина в Сербию в январе 2019 года, в ходе которого было подписано более 20 документов о сотрудничестве, «историческим» и призывал российского лидера в ближайшее время приехать в страну вновь.

«Мы, в свою очередь, ждем вас в мае следующего года в Москве», - ответил глава РФ.

На переговорах лидеры обсуждали отношения России и Сербии. Путин оценил взаимодействие в политической сфере, безопасности и экономике в позитивном ключе. Он особо отметил, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 2%, а в январе-сентябре этого года – на 9%.