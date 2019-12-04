Путин пригласил Вучича посетить Москву в мае 2020 года
На переговорах в Сочи лидеры двух стран обсудили отношения России и Сербии.
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Президент России Владимир Путин пригласил своего сербского коллегу Александра Вучича посетить Москву в мае 2020 года. Предложение он озвучил во время двусторонней встречи в Сочи.
Вучич назвал визит Путина в Сербию в январе 2019 года, в ходе которого было подписано более 20 документов о сотрудничестве, «историческим» и призывал российского лидера в ближайшее время приехать в страну вновь.
«Мы, в свою очередь, ждем вас в мае следующего года в Москве», - ответил глава РФ.
На переговорах лидеры обсуждали отношения России и Сербии. Путин оценил взаимодействие в политической сфере, безопасности и экономике в позитивном ключе. Он особо отметил, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 2%, а в январе-сентябре этого года – на 9%.