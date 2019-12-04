МИД Германии объявил персонами нон грата двух российских дипломатов
Ранее в Кремле назвали абсолютно беспочвенными все обвинения в причастности к убийству гражданина Грузии в Берлине.
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Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
Между тем в Генпрокуратуре ФРГ заявили, что обладают достаточным количеством фактических доказательств причастности России к убийству гражданина Грузии.
Ранее в Кремле отвергли предположения о причастности России к убийству. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких серьезных подозрений нет и быть не может, подчеркну, что это абсолютно беспочвенные предположения.
Убийство 40-летнего гражданина Грузии произошло в берлинском районе Моабит 23 августа. Предположительно, злоумышленник пытался скрыться на велосипеде.