В РПЦ осудили законопроект о домашнем насилии

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в его нынешнем варианте является «неприемлемым как с правовой, так и с концептуальной точки зрения». По этой причине от него следует отказаться, заявили в патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

В РПЦ считают, что данный законопроект содержит ряд правовых дефектов. Именно это делает его принятие недопустимым, говорится в сообщении комиссии, опубликованном на официальном сайте.

«Его нормы (законопроекта – прим. ред.) противоречат общепризнанным правовым принципам разумности, справедливости и равенства, а также общеизвестному принципу "разрешено все то, что не запрещено законом", вступая тем самым в противоречие с основаниями российского права», - уточняется в публикации.

На прошлой неделе на сайте Совета Федерации был опубликован законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, проект закона будет еще неоднократно обсуждаться с общественными организациями, включая те, что выступают против данной инициативы.

Она добавила, что в течение двух недель будут собраны идеи всех заинтересованных лиц, а конструктивные предложения будут учтены в итоговом варианте законопроекта.