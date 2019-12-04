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Киев продлил спецпошлины на российские товары

Лина Давыдова
14:21 04.12.2019
На Украине продлили действие спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года.
Киев продлил спецпошлины на российские товары
© Фото: Nazar Furyk, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Украинский Кабмин продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил депутат фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующее решение Киев принял на аналогичные действия Москвы.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины одобрил постановления об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из РФ.

В ответ на решения Киева Москва с января 2016 года тоже приостановила договор о ЗСТ с Украиной и ввела продуктовое эмбарго. 

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