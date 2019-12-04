Киев продлил спецпошлины на российские товары

Украинский Кабмин продлил действие спецпошлин на ввоз товаров из России до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил депутат фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующее решение Киев принял на аналогичные действия Москвы.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины одобрил постановления об отмене зоны свободной торговли с Россией в рамках СНГ и вводе эмбарго на ряд товаров из РФ.

В ответ на решения Киева Москва с января 2016 года тоже приостановила договор о ЗСТ с Украиной и ввела продуктовое эмбарго.