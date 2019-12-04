В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность

Безопасность России и паритет в сфере вооружений гарантированы на целый ряд лет новейшими перспективными разработками. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении блока увеличить расходы на оборону. Песков заявил, что Москва обеспокоена экспансионистской деятельностью альянса, однако она не будет втягиваться в губительную для экономики гонку вооружений.

Напомним, ранее Столтенберг сообщил, что суммарные оборонные расходы НАТО увеличатся на 130 миллиардов долларов в 2020 году и на 400 миллиардов долларов в 2024 году по сравнению с 2016 годом.