Немые послания: таинственные татуировки обнаружены на телах древнеегипетских мумий

На семи мумиях египтянок из некрополя Дейр-эль-Медина нашли невидимые глазу татуировки. Археологам из Университета Миссури в Сент-Луисе удалось сделать находку при помощи инфракрасного сканера.

Ученые пока затрудняются ответить, с какой целью египтяне наносили рисунки на тела. Также нет информации о том, кем при жизни были эти люди.

По данным Science News, в Дейр-эль-Медине жили ремесленники. Они строили и украшали гробницы в соседних Долине царей и Долине цариц. Однако, поскольку татуировки были обнаружены только у женских мумий, ученые пришли к выводу, что египтянки могли быть целительницами или жрицами. На одной из мумий нашли сразу 30 рисунков, рассредоточенных по всему телу.

Некоторые татуировки представляют собой крестообразные узоры. В основном такие рисунки размещались на руках. Другие напоминали иероглифы, рисунки глаза, папирус, богов и животных.