В Кремле поддерживают идею Макрона включить Европу в новый ДРСМД

России импонирует позиция президента Франции Эммануэля Макрона, предложившего создать новый договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, участниками которого могут стать страны Европы. С таким заявлением выступил в среду пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Если говорить о руинах ДРСМД, о необходимости компенсации чем-то, то нельзя ставить вопрос только об участии Пекина. В первую очередь, наверное, нужно говорить о странах Западной Европы, на территории которых также располагаются ракеты средней и меньшей дальности», - сказал представитель Кремля.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил заменить прекративший действие договор о ракетах средней и меньшей дальности новым договором, куда входили бы не только США и Россия, но и Китай. Комментируя заявление главы Белого дома, Песков напомнил, что Пекин не собирается участвовать в данном соглашении и в Кремле с пониманием к этому относятся.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году. Второго августа 2019 года он утратил свою силу. Инициатором расторжения соглашения стал Вашингтон, который обвинил Москву в якобы нарушении ряда пунктов документа.

Президент России Владимир Путин заявил, что истинной причиной выхода Вашингтона из договора были интересы американской стороны в Азии, и поручил главам Минобороны, МИД и СВР наблюдать за дальнейшими действиями США.