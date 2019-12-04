Кремль отверг причастность к убийству грузинского гражданина в Германии

Предположения о причастности Кремля к убийству грузинского гражданина в Берлине в августе этого года являются абсолютно беспочвенными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так», - сказал Дмитрий Песков.

Напомним, в берлинском районе Моабит произошло убийство 40-летнего гражданина Грузии. Предположительно, злоумышленник пытался скрыться на велосипеде. В этот же день, 23 августа, неподалеку от места преступления задержали 49-летнего россиянина.