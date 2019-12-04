Сорок миллиардов Солнц: обнаружена самая тяжелая черная дыра

Черная дыра в ядре галактики Holm 15A, центрального объекта скопления галактик Abell 85 в созвездии Кита, является самой тяжелой среди всех обнаруженных до настоящего времени областей пространства-времени.

Астрофизики впервые произвели оценку массы черной дыры и выяснили, что она тяжелее Солнца в 40 миллиардов раз.

Исследование провели немецкие ученые из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка. Результаты их работ описаны в статье на сайте arXiv.org, сообщают РИА Новости.

«Взвесить» массу черной дыры астрофизикам удалось впервые в истории. Измерения были произведены с помощью спектрографа MUSE телескопа VLT, являющегося самым большим по площади зеркал телескопом на Земле.

По мнению ученых, такие сверхмассивные галактики как Holm 15A появляются при слиянии двух и более мелких галактик. Из-за гравитационного взаимодействия из центра новой галактики звезды выбрасываются на радиальные орбиты. На их месте возникает черная дыра.

Астрофизики пришли к выводу, что с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу.

Скопление Abell 85, в котором располагается Holm 15A, состоит из более чем 500 отдельных галактик. Оно находится на расстоянии 700 миллионов световых лет от Земли.