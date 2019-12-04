В Минобороны РФ обсудили с МККК гуманитарную ситуацию в Сирии
На встрече с представителем Красного Креста обсуждались вопросы оказания помощи населению.
© Фото: Минобороны РФ
Первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Евгений Ильин провел встречу с главой делегации Международного Комитета Красного Креста (далее – МККК) в Сирийской Арабской Республике Филипом Шперри, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Состоялся обмен мнениями по гуманитарной ситуации в САР, организации взаимодействия представителей Минобороны России и МККК по оказании помощи населению», - сообщили в Минобороны.
Международный комитет Красного Креста — гуманитарная организация, осуществляющая свою деятельность во всем мире, исходя из принципа нейтральности и беспристрастности.