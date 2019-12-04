Российский телеведущий Валдис Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации, которые сегодня, 4 декабря, появились в ряде СМИ.

По словам шоумена, никакой госпитализации не было.

«Прохожу плановую проверку в центре имени Вишневского. Сегодня вечером поеду домой. Не волнуйтесь», - сказал Пельш в комментарии «Звезде».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что шоумен был якобы госпитализирован в одну из столичных клиник. Сообщалось также, что телеведущий «жаловался на давящие боли в грудной клетке».