Следователи задержали участников банды, грабивших вагоны под Тверью

Сегодня, 4 декабря, в суде Твери состоялось рассмотрение фигурантов уголовного дела о хищении Артема Егорова и Ивана Митькова. Мужчины обвиняются в краже товаров из вагонов поездов, которые следовали транзитом через Ржев.

Как отметила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Егоров является машинистом локомотивного депо «Ржевское» Октябрьской железной дороги, а Митьков - местный житель.

Фигуранты заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Мужчины обвиняются в участии в преступном сообществе и краже в особо крупном размере.

Следователи установили, что в 2018 году обвиняемые вместе с другими соучастниками внепланово останавливали железнодорожные составы, которые следовали транзитом через станцию Ржев. После этого, злоумышленники вскрывали контейнеры и похищали товары. Груз реализовывался через юридические и физические лица, подконтрольные обвиняемым.

Участниками банды оказались локомотивная бригада, охрана поезда и несколько работников Октябрьской железной дороги.

«В ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников ФСБ России установлены каналы сбыта похищенного имущества и лица, его приобретавшие, а также имущество членов преступного сообщества, на которое наложен арест», - говорится в сообщении СК РФ, опубликованном на официальном сайте.

Всего по уголовному делу было проведено более 40 обысков. Обвинение предъявили 40 участникам преступного сообщества, 33 из них уже арестованы. Пятеро обвиняемых признались в содеянном.