Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Следователи задержали участников банды, грабивших вагоны под Тверью

Наталия Майорова
13:19 04.12.2019
Участниками банды оказались локомотивная бригада, охрана поезда и несколько работников Октябрьской железной дороги.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ

Сегодня, 4 декабря, в суде Твери состоялось рассмотрение фигурантов уголовного дела о хищении Артема Егорова и Ивана Митькова. Мужчины обвиняются в краже товаров из вагонов поездов, которые следовали транзитом через Ржев.

Как отметила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, Егоров является машинистом локомотивного депо «Ржевское» Октябрьской железной дороги, а Митьков - местный житель.

Фигуранты заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Мужчины обвиняются в участии в преступном сообществе и краже в особо крупном размере.

Следователи установили, что в 2018 году обвиняемые вместе с другими соучастниками внепланово останавливали железнодорожные составы, которые следовали транзитом через станцию Ржев. После этого, злоумышленники вскрывали контейнеры и похищали товары. Груз реализовывался через юридические и физические лица, подконтрольные обвиняемым.

Участниками банды оказались локомотивная бригада, охрана поезда и несколько работников Октябрьской железной дороги.

«В ходе совместной работы следователей и оперативных сотрудников ФСБ России установлены каналы сбыта похищенного имущества и лица, его приобретавшие, а также имущество членов преступного сообщества, на которое наложен арест», - говорится в сообщении СК РФ, опубликованном на официальном сайте.

Всего по уголовному делу было проведено более 40 обысков. Обвинение предъявили 40 участникам преступного сообщества, 33 из них уже арестованы. Пятеро обвиняемых признались в содеянном.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.12.2019, 21:24
«Оказываем необходимую помощь»: в посольстве прокомментировали арест двух россиян в США
Дата04.12.2019, 02:39
ВКС РФ до конца 2019 года получат 27 новых боевых машин «Панцирь-С»
Дата04.12.2019, 10:01
В РФС прокомментировали массовые задержания болельщиков «Спартака»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата04.12.2019, 12:14
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Дата03.12.2019, 12:26
Ограбление века: в чьих руках окажутся украденные в Дрездене украшения
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:29 Армия
Гонки по «Горизонтали»: военные связисты провели тренировки на новейшем оборудовании
13:29 В стране и мире
Валдис Пельш прокомментировал сообщения о своей госпитализации
13:20 В стране и мире
В Кремле рассказали, как Россия обеспечит свою безопасность
13:19 В стране и мире
Видео
Следователи задержали участников банды, грабивших вагоны под Тверью
13:10 В стране и мире
Видео
Основатели Google ушли со своих постов
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
В омском детском саду отреагировали на снимок с закрепленной на потолке елкой
Врачи рассказали об опасности пеших прогулок
Студент разгадал загадку, которую физики не могли объяснить сто лет
Дорог оливье к Новому году: эксперты назвали стоимость тазика главного праздничного салата
Россияне рассказали, что мотивирует их хорошо работать
Видео
Астраханские футболисты прервали матч ради спасения тонущей женщины
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.