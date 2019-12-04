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Американская экипировка: военкор раскрыл страшную правду о гибели снайперов СБУ в ДНР

Лина Давыдова
16:27 04.12.2019
Военкор Семен Пегов показал, что было обнаружено на месте гибели двух снайперов СБУ в Донбассе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК, Звезда

Военный корреспондент Семен Пегов рассказал подробности гибели бойцов спецназа «Альфа» Службы безопасности Украины. По словам журналиста, тела офицеров СБУ были найдены не в «серой зоне», как утверждает украинская сторона, а далеко за пределами линии разграничения

«Украинская сторона завралась, говоря о том, что здесь погибли два офицера СБУ в "серой зоне". Нам удалось выяснить, что они зашли вглубь ДНР, как минимум, до 10 километров. Они находились далеко за пределами линии разграничения и фактически работали в тылу. Какова была их цель - пока остается загадкой. Но можно сделать вывод, что таких специалистов ради каких-то банальных текущих дел не отправляют на такие задания. То есть наверняка это было либо покушение на каких-то высокопоставленных лиц республики, либо возможно в этом районе патрулируют участки фронта», - рассказал журналист в «Открытом эфире».

На месте гибели сотрудников СБУ были найдены три каски, три бронежилета, экипировка с надписью USA и станины для специальных дальнобойных винтовок.

«Три каски, три бронежилета говорят о том, что диверсионная группа состояла более чем из двух человек. Что уже противоречит версии Киева. Также мы видим там станины для специальных дальнобойных винтовок. Там также есть экипировка с надписью "USA", что опять же говорит о том, что вероятно этих погибших готовили иностранные специалисты», - предположил Пегов.

Сообщения о гибели двух офицеров спецназа «Альфа» СБУ появились накануне. Бывший боец этого подразделения Роман Костенко на своей странице в Facebook сообщил, что якобы погибшие 1 декабря бойцы выполняли «боевое задание» в Донбассе. 

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