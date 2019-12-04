Основатели Google ушли со своих постов

Основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли в отставку с занимаемых должностей холдинга Alphabet, частью которого является Google. Об этом говорится в обнародованном заявлении компании.

Ларри Пейдж являлся генеральным директором в Alphabet, Сергей Брин – президентом. Теперь Сундар Пичаи стал одновременно генеральным директором Google и Alphabet. Он, в том числе, занимал лидирующие посты в проектах по созданию браузера Chrome и курировал операционную систему Android.

Свое решение уйти в отставку Ларри Пейдж и Сергей Брин объяснили стремлением упростить систему управления. При этом оба обещают не оставлять корпорацию без внимания.