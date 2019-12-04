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Основатели Google ушли со своих постов

Тамара Астапенкова
13:10 04.12.2019
Свое решение уйти в отставку Ларри Пейдж и Сергей Брин объясняли стремлением упростить систему управления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Richard B. Levine, imago-images.de, Globallookpress

Основатели корпорации Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли в отставку с занимаемых должностей холдинга Alphabet, частью которого является Google. Об этом говорится в обнародованном заявлении компании.

Ларри Пейдж являлся генеральным директором в Alphabet, Сергей Брин – президентом. Теперь Сундар Пичаи стал одновременно генеральным директором Google и Alphabet. Он, в том числе, занимал лидирующие посты в проектах по созданию браузера Chrome и курировал операционную систему Android.

Свое решение уйти в отставку Ларри Пейдж и Сергей Брин объяснили стремлением упростить систему управления. При этом оба обещают не оставлять корпорацию без внимания.

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