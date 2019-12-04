Сильный пожар вспыхнул в здании колледжа в Одессе

Сильный пожар начался в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе. Огонь вырывается из окон образовательного учреждения, отмечено сильное задымление. Студенты спасаются на подоконниках в ожидании эвакуации.

«4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар. Ориентировочная площадь возгорания 700 квадратных метров», - сообщает портал 112 ua. со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сейчас проводится эвакуация и тушение огня. Информация о пострадавших не поступала. В настоящее время к тушению привлечены 65 человек личного состава и 16 единиц техники.

К этой минуте известно об увеличении площади пожара до 2 тысяч квадратных метров. Сообщается о риске дальнейшего распространения огня.