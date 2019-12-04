В ГИБДД назвали причину отмены «площадки» на экзамене для получения прав

Проведение этапа «площадка» при сдаче экзамена на получение водительских прав лишь отнимает большое количество времени у сотрудников ГИБДД, а само задание дублирует экзамен автошколы. По этой причине оставлять его нецелесообразно, считает замглавы ГИБДД Олег Понарьин.

«Мы считаем, что задача ГИБДД в данном случае оценить кандидата в водители на управление транспортными средствами в реальных условиях», - заявил Понарьин.

Ранее в ГИБДД объявили о намерении исключить площадку из экзамена на получение водительского удостоверения на категории B, C и D. По предварительным данным, изменение вступит в силу с 1 октября 2020 года.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что решение ГИБДД исключить данный этап является правильным. Он призвал увеличивать количество часов обучения на улицах.