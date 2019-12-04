В Кремле обеспокоены планами НАТО увеличить военные расходы

Кремль обеспокоен планами Североатлантического альянса по наращиванию военной мощи и увеличению расходов на вооружение. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Путин неоднократно говорил, что Россия не будет ввязываться в гонку вооружений и в гонку расходов, губительную для экономики», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об увеличении оборонных расходов альянса. По его словам, в 2020 году расходы вырастут на 130 миллиардов долларов, а в 2024 году - на 400 миллиардов долларов по сравнению с 2016 годом.