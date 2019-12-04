Под Ростовом мужчина напал на сотрудника ГИБДД

В Ростовской области, во вторник 3 декабря, сотрудниками ГИБДД был остановлен легковой автомобиль, который нарушил правила дорожного движения. По данным регионального СК РФ, во время составления протокола об административном правонарушении, к сотрудникам полиции подошел мужчина и потребовал отпустить водителя.

«Заметив на поясе мужчины нож, сотрудники полиции предложили ему предъявить документы, удостоверяющие личность. На их законные требования мужчина не отреагировал», - говорится в сообщении СУ СК РФ по Ростовской области.

Сообщается, что неизвестный достал из куртки предмет, внешне похожий на пистолет «Макарова», и направил его в сторону головы полицейского.

«С целью пресечения противоправных действий гражданина сотрудник полиции потребовал бросить оружие и произвел из своего табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. В связи с тем, что мужчина проигнорировал законные требования, полицейский произвел несколько выстрелов на поражение», - говорится в сообщении.

Уточняется, что от полученных ранений мужчина скончался. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Проводятся необходимы мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.