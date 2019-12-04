На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный поезд

На Крымском мосту впервые заметили двухэтажный железнодорожный пассажирский поезд. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как пара локомотивов с несколькими пустыми вагонами проносится на огромной скорости мимо очевидцев.

Жители российского полуострова стали свидетелями тестового запуска железнодорожного состава, который вскоре начнет постоянно курсировать между материковой Россией и Крымом, сообщает «Крыминформ» на своей странице в Twitter.

В настоящее время вся инфраструктура для наладки постоянного пассажирского сообщения готова, проводится заключительное тестирование автоматики.

Первый пассажирский поезд в Крым отправится из Санкт-Петербурга 23 декабря. Спустя 43,5 часа его пассажиры прибудут в Севастополь. Скорый поезд из Москвы в Симферополь отправится 24 декабря и прибудет на конечную станцию через 33 часа.

Стоимость билетов начинается от 2966 рублей и в дальнейшем будет варьироваться в зависимости от востребованности маршрута и класса обслуживания.

Сейчас в Крыму осуществляется только пригородное железнодорожное сообщение, на маршрутах курсируют более 50 поездов.